14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilecek.

Seçim sürecinin il genelinde güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Kızılkaya, "Seçim sürecinin Bilecik genelinde huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi en büyük gayemiz. Hepimiz bu sürecin ilimizde güven içinde geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe, eksikliğe, güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır" dedi.

Seçim süreci boyunca yapılacak olan tanıtım faaliyetleri, toplantı ve miting şartları, yazılı, sözel ve görsel tanıtım şartları, seçim bürolarının güvenliği, seçim araçlarının güvenliği gibi konular görüşülen toplantıya Kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.