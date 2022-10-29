Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Uluslararası 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Balkan Şampiyonu olan sporcu Nisanur Birli’yi makamında kabul etti.Ziyarette Balkan Şampiyonu Nisanur Birli’ye, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti. Sporcuyu tebrik eden Vali Kızılkaya, başarılarının devamını dileyerek hediye takdiminde bulundu.

Bilecik’te özel bir anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahipleri ceza aldı

Bilecik’te özel bir anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahipleri ceza aldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Balkan Şampiyonu ile bir araya geldi.

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