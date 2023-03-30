Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan’da video konferans İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilmişti. Elbistan’a giden Vali Kızılkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video konferans sistemiyle yapılan deprem bölgelerinde görevli koordinatör valilerimiz ve kaymakamlarımızla afet bölgelerindeki barınma ihtiyaçları ve yaşam standartlarının yükselmesine dair değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Kızılkaya toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “son duruma dair koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Dört koldan adım adım ilerliyoruz. Milletimizden aldığımız güçle Elbistan’ı yeniden eski günlerine döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.