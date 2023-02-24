Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ilk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına katılan ve kente dönüş yapan sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekiplerinin temsilcilerini makamında ağırladı. Arama kurtarma ekipleri temsilcilerle bir süre vakit geçiren Vali Kızılkaya, bölgede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alarak kendilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.