Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, depremden etkilenerek kentte gelen depremzede çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, depremden etkilenerek kentte gelen depremzede çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Kızılkaya çifti, depremzede çocuklarla ve aileleriyle tek tek tanışarak sohbet etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ailelere ve çocuklara yönelik psikososyal destek uygulamaları yürüttüğünü ve aralıksız desteklerin devam edeceğini ifade eden Vali Kızılkaya, psikososyal destek çerçevesinde ailelerin ikamet ettikleri adreslerde ziyaretlerin yapıldığı, çocukların günlük yaşama adaptasyonunu hızlandırmaya yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve afetzedelerin ruhsal anlamda güçlendirecek desteklerin de sağlandığı belirtti. Bütün depremzede vatandaşların milletin emaneti olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, “Acımız büyük fakat milletimizin inancı ve birbirine sımsıkı bağlanan beraberliğiyle bugünleri birlikte atlatacağız. Milletimiz yaşadığı her acıda birliği ve beraberliği daha da güçlenmiş ve birbirine kenetlenmiştir. Yine aynı şekilde bir olup beraber olup bu acıyı da atlatacağız. Rabbim devletimiz ve milletimizi her türlü afetten korusun” diyerek ailelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.