Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, hem hastanenin son durumunu inceledi, hem de hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, hem hastanenin son durumunu inceledi, hem de hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Vali Kızılkaya, hastalarla yakından ilgilendi. Acil Servis’te tedavi gören hastaların sağlık durumu hakkında görevli doktorlardan bilgi alarak hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaları ziyaretinin ardından, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak hastanedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastanede büyük bir özveriyle görev yapmakta olan doktorlara ve sağlık çalışanlarına da görevlerinde kolaylıklar dileyen Vali Kızılkaya, “Fedakar sağlık personellerimize kolaylıklar dilerim. Sağlığına kavuşmayı bekleyen tüm hastalarımıza da şifa diliyorum” dedi.