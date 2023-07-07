Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bahadır ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya gelerek, işleyiş hakkında bilgi aldı. Personelin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlayan Vali Kızılkaya, "Kurban Bayramı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi personeli kritik bir görev imza attı. Canla başla 9 günlük tatilde çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli tebrik ederim" dedi.