Bolu Valisi Erkan Kılıç, 9-10 Temmuz tarihlerinde etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve taşkında zarar gören Mengen-Yedigöller Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mengen-Yedigöller Yolu’nun 31. kilometre Karadere mevkiinde yıkılan köprü ve devamında bulunan yolun hasar görmesi sebebiyle yol açma ve genişletme çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler’den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Vali Erkan Kılıç, "İlimizde meydana gelen sel ve taşkın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara Valiliğimizin koordinesinde ilgili kurumlarımız ivedilikle müdahalede bulundular. Sel sularının ve taşkının verdiği hasarın tespit edilmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için görevli personelimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Valiliğimizin koordinesinde AFAD başta olmak üzere selin izlerinin silinmesi için ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdüren tüm kurum amirlerimize ve görevli personelimize özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyor, ilimizde yaşanan sel felaketinden etkilenen ve zarar gören bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin imkanlarıyla taşkının vermiş olduğu tahribat ve hasarın telafi edilmesi için vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.