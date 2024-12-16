Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova’nın köylerine yaptığı incelemelere bu kez Kurtköy’de devam etti.

Vali Kaya’ın ilk durağı Kurtköy Anaokulu ve İlkokul oldu. Kaya, burada ’Yerli Malı Haftası’ çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldi. Ardından köy konağında Kurtköylülerle buluşarak talep ve önerileri dinledi. Son olarak ise Yalova Kurtköy’de lezzetli tandır ekmeği yaparak tanınan 66 yaşındaki Hamide Kutluay’ı ziyaret etti. Kutluay’ın hazırladığı lezzetli tandırların tadımı yapan Vali Kaya, Kurtköy ziyaretine burada noktaladı. Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Kurtköy’ün güzelliklerinden bahseden Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Yalova’mızın tüm köyleri turizmi ile ön plana çıkıyor. Bugün Kurtköy’ün hem tarihi hem de doğal güzelliklerini koruma ve geliştirme adına çalışmalarımızı köy halkımız ile paylaştık. İnanıyoruz ki kısa bir zamanda köylerimiz farklı illerden gelecek turistlerle daha da tanınacak. Vatandaşlarımıza yaptığımız ziyaretlerimiz devam edecek. Özellikle görev süremiz boyunca Yalova’mızın her bir noktasını ziyaret etmek istiyoruz. Buradan tüm Kurtköylülere misafirperverliklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda, Yalova’nın tek karavan kamp alanı, tarihi Kapılı Çınar ve anıt ağaçların bulunduğu alanı ziyaret eden Vali Kaya, bu eşsiz doğal miras hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köy Muhtarı Yüksel Tutuk’u da ziyaretleri boyunca Vali Kaya’ya eşlik etti.