Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çöken yolunun en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Vali Kaya, Yalova Uygulama Oteli’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Yalova şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatması beklenen Güney Çevre Yolu Projesi’nde son durum hakkında bilgi veren Kaya, “Bu konu yakın markajımızda. Ulaştırma Bakanımız geldiğinde çevre yolunun müjdesini vermişti, yapılacak ihalesi demişti. İhalesi yapıldı sonradan iptal edildi. Şimdi ilk yapılacak ihaleler listesinde yer alıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tekrar ihaleye çıkabilmesiyle ilgili takibimizi gerçekleştiriyoruz ama net bir tarih söyleyemiyoruz şimdi” dedi.

Hastane yolu en kısa zamanda yapılacak

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çöken yoluyla ilgili de bilgi veren Kaya, şöyle konuştu:

“Hastaneyle ilgili yapılacak çalışma çok büyük bir projeydi. Karayolları bunun projelendirmesi için çok büyük emek sarf etti. Çok profesyonel çalıştılar, üniversiteyle çalıştılar. Bu işten anlayan, bir daha aynı sıkıntının olmaması için teknik bir ekiple çalıştılar. Dolayısıyla şuanda oranın da ihalesi gerçekleştirildi. En kısa zamanda da yapılacak. Biz hızlı yapılmasından ziyade sağlam yapılmasını istediğimiz için, yerelde baskı oluşturmadan, iş düzgün yapılsın, ehli biri tarafından yapılsın, bunları da zaten karayolları takip ediyor. Geçmişteki o tecrübenin bir daha yaşanmaması için gereken bütün dikkati Karayolları Bölge Müdürlüğümüz gösteriyor. Onun müjdesini verebiliriz. İnşallah orası ihalesi yapıldı, yakın bir zaman içinde de orada bitirmiş olacaklar o işi. Biz de eski yolumuza kavuşmuş olacağız.”

Yalova’nın eksi yönlerinden ziyade artı yönlerine odaklanmak istediklerini ifade eden Kaya, kentin turizm, sanayi ve tarımsal üretim konusunda yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Yalova Belgesel Film Festivali kente yakışacak

23-26 Ekim 2024 tarihlerinden Yalova Belgesel Film Festivali’ni yapacaklarını hatırlatan Kaya, ilk defa yapılmasına rağmen çok büyük bir ilginin olduğunu ifade etti. 770 belgesel filmle festivale başvurunun yapıldığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

“Biz bu kadarını beklemiyorduk. Bir kısmı uluslararası başvuru olduğu için ön eleme jürimiz onları değerlendirme dışı bıraktı. 3 kategori branşta başvuru yapıldı. Bir uzun metraj belgesel film, iki, kısa metraj, bir de Yalova’ya dair belgeseller için Yalova’ya bir alan açmıştık. Buradaki ön elemeden sonra toplamda 26 tane finalistimiz kaldı. Bu 26 belgesel film burada gösterilecek. Bunun yanında Yalova’daki potansiyelin de ortaya çıkabilmesi için amatörleri de destekleyeceğimiz bazı aktiviteler planladık. Sinema Film Birliği’yle yaptığımız sözleşme çerçevesinde burada work shoplar yapılacak. Özellikle belgesel film festivaline ileride yetiştirebileceğimiz gençler var. Yapacağımız çalışmayla Yalova’da böyle bir doğal bir platform olduğunu, bu işle ilgilenenler açısından bir platform oluşturabilecek, potansiyelin olduğunun altını çizmek istiyoruz. İnşallah bu sene bunun başarılı geçeceğini ümit ediyoruz. Bu sene istediğimiz başarıyı yakalayabilirsek her sene aynı dönemde aynı festivali yapalım istiyoruz. Yalova’da kültür üst düzeyde, insanların buna ilgisi de. Yalova’ya da çok yakışacağını düşünüyoruz, bu belgesel film festivalini.”

Geçtiğimiz ayda gerçekleştirilen Aronya Festivali’ne de değinen Kaya, “Biz her şeyi çok güzel yapıyoruz demiyoruz ama eldeki bir sıfırdan değerlidir. Bu sene böyle bir şey yaptık. Gelecek sene, öbür sene bunu daha da iyi hale getiririz ama gayret ediyoruz. Çok güzel geçti başarılıydı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Onlar da bize destek veriyorlar. İnşallah daha iyi noktaya gideceğiz” dedi.

Yürüyen Köşk’ün bakım ve onarımı için bütçemiz var

İskelesinde çökme yaşanan Yürüyen Köşk’le ilgili de bir bütçelerinin bulunduğunu ifade eden Kaya, “Şuanda buranın bakım ve onarımıyla ilgili tek yetkili kurum belediye. Belediyeye bu fonu da sağladık. Projenizi yapın biz Özel İdareden destekleyeceğiz dedik. Projesi kabul edilir edilmez, Kültür Varlıkları Kurulu onayladığı takdirde hemen hızlı bir şekilde imalat aşamasına geçilecek. O noktada da İl Özel İdaresi, Kültür Varlıkları fonundaki bütçemizden burayı destekleyeceğimizi söyledik. Buradaki duruşumuz hiç değişmedi. İlk geldiğimiz günden beri bunu söyledik. Proje bize geldiği zaman, hazırlandığı zaman biz o fondan belediyemizi destekleyeceğiz. Buranın bir an önce bakımının, tadilatının yapılması gerekiyor. Orada süreçler biraz yavaş işliyor. Kültür Varlıkları Kurulu bu noktada çok hassas. O süreçlerde belki takılmış olabilirler ama yapılacak” diye konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanı Kıdemli Üstçavuş Eren Deneri de hazır bulundu.