Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yapımı devam eden Tatvan çevre yolu tünelleri ve Karşıyaka Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde denetledi.

Tatvan’da devam eden çalışmalar için ilçeyi ziyaret eden Vali Karakaya, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ile birlikte Tatvan çevre yolu tünelleri ve Karşıyaka Kavşağı’ndaki çalışmalarını inceledi. İlk olarak Tatvan çevre yolu üzerinde devam eden, toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki 2 tüneldeki çalışmalarda inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Karakaya, daha sonra Karşıyaka Kavşağı’ndaki çalışmaları inceledi.

Tatvan-Ahlat kara yolu üzerinde bulunan Tatvan KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde öğrenci ve yurt görevlileriyle de bir araya gelen Vali Karakaya, iletilen kaldırım taleplerini yerinde değerlendirdi.