Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Ahlat’ta iskan edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Vali Karakaya, Ahıska Türkü vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Vali Karakaya, görüşme sırasında diğer Ahıska Türkü vatandaşlar için de konut yapımına devam edileceğini ve en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşacaklarını belirtti.

2022 yılında Ahlat’a gelen Numan Binalioğlu ve ailesini de evlerinde ziyaret eden Vali Karakaya, aile fertleriyle sohbet ederek, devletin her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduğunu vurguladı. Karakaya, onların yeni hayatlarına uyum sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Ziyaretlerde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Türk Akraba Toplulukları Daire Başkanı Anıl Gündüç, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ve kurum amirleri de yer aldı.