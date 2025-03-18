Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri için yapılan TOKİ inşaatlarında incelemede bulundu.

Vali Ahmet Karakaya, Ahlat’ta Ahıska Türklerinin iskanı için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden TOKİ 2. Etap konutları inşaat alanında ve yapımı planlanan TOKİ 3. Etap proje alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Karakaya, 2. Etabı tamamlandığında 371, 3. Etabı tamamlandığında 411 konutun teslim edileceğini belirterek, projenin Ahlat’ta iskan edilen Ahıska Türkleri için önemini vurgulayarak, okul, camii ve sosyal donatı alanlarıyla son derece modern ve kaliteli bir proje olduğunu ifade etti.

Vali Karakaya’ya incelemeleri sırasında, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, Türk Akraba Toplulukları Daire Başkanı Anıl Gündüç, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.