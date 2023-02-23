Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’dan deprem bölgesine giden yardım seferberliğine destek veren kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Karadeniz, bundan sonraki süreçte yapılacak yardımlar ve deprem bölgesinden şehre gelen vatandaşların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’dan deprem bölgesine giden yardım seferberliğine destek veren kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Karadeniz, bundan sonraki süreçte yapılacak yardımlar ve deprem bölgesinden şehre gelen vatandaşların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile Muradiye Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Kıvırcık’ı ziyaret etti. Ziyaretler sonrası değerlendirmede bulunan Vali Karadeniz, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Manisa’nın deprem bölgesine yardım için seferber olduğunu dile getirerek, “Manisa tüm kurum, kuruluş ve vatandaşları ile depremin yaşandığı günden itibaren bölgeye gidecek yardımlar konusunda büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Gerek nakdi gerekse ayni yardımlar konusunda herkes elini taşın altına koymaya devam ediyor” dedi.

Deprem bölgesinden Manisa’ya gelen vatandaşların başta barınma olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanması için de Manisa halkının tüm gücüyle çalıştığını ifade eden Vali Karadeniz, depremin yaralarının hep birlikte sarılacağını söyledi.