Manisa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, şehit Sadık Akın’ın ailesi ve gazi İbrahim Gökyıldız’ı evlerinde ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, şehit aileleri ve gaziler ile her fırsatta bir araya geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ziyaretlerine devam eden Vali Karadeniz ilk olarak 24 Nisan 2018 tarihinde Şırnak’ta başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu’nda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’ın Manisa’da yaşayan eşi Şenay Akın’ı ziyaret etti. Şehit eşi Şenay Akın ile sohbet eden Vali Karadeniz, şehidin kızı Göksu ile babası şehit olduktan sonra dünyaya gelen ve babasının adını taşıyan Sadık ile de yakından ilgilendi.

Vali Yaşar Karadeniz ve eşi, daha sonra Malul Gazi Jandarma Er İbrahim Gökyıldız ve ailesini ziyaret etti, hatırlarını sordu. Gazinin down sendromlu oğlu İsmail ile sohbet eden Vali Karadeniz, ailenin talep ve isteklerini dinledi.

Ziyaretlerde Vali Karadeniz’e, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık eşlik etti.