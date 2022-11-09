Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu ilçesine Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu kazandıran hayırseverler Naciye Dönmez ve Ekrem Gürel’e plaket takdim etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu ilçesine Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu kazandıran hayırseverler Naciye Dönmez ve Ekrem Gürel’e plaket takdim etti.

Vali Yaşar Karadeniz, sağlık yatırımlarına destek vererek Turgutlu İlçesine Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu kazandıran hayırseverler Naciye Dönmez ve Ekrem Gürel’e plaket takdim etti. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca’nın da katıldığı programda Vali Karadeniz, hayırseverlere topluma örnek ve öncü davranışları nedeniyle teşekkür etti.

Turgutlu 4 Nolu Ali-Meryem Sarı 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Avşar Mahallesi Neriman Gürel Aile Sağlığı Merkezinin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını ve burada hizmet verildikçe hem hayırseverlerin sevap kazanmaya devam edeceğini hem de sevdiklerinin isminin yaşatılacağını söyleyen Vali Karadeniz “Manisa’da hayırseverlik kültürünün yaygın olduğunu görüyoruz. Devlet ve vatandaş iş birliği içerisinde, ilde ihtiyaç duyulan özellikle eğitim ve sağlık alanında çok güzel çalışmalar yapıyor. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bugün kendilerine vereceğimiz plaketler birer hatıra olarak kalacak, esas olan ise yapmış oldukları hayırlardır.” dedi.

Turgutlu Belediyesine ait park alanında yaklaşık 150 metrekare alan üzerine prefabrik olarak Hayırsever Naciye Dönmez tarafından Ali-Meryem Sarı adına 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Hayırsever Ekrem Gürel tarafından da Turgutlu İlçesi Avşar Mahallesine Neriman Gürel adına 1-2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi kazandırılmıştı.