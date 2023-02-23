Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Vali Karadeniz, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan destek, katkı ve yardım çalışmalarından dolayı Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Vali Karadeniz, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan destek, katkı ve yardım çalışmalarından dolayı Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ağırladı. Vali Karadeniz, ziyarette 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında yaraların sarılması, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaşanılan deprem felaketi sonrasında en kısa sürede bölgeye intikal ederek 124 araç ve 340 personel ile çalışmalara başladıklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak afetzedelerin yardımına koştuklarını ve imkanlar dahilinde destek olmaya çalıştıklarını belirterek, yapılan yardım ve desteklerin devam edeceğini söyledi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaşanan deprem felaketi sonrasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Ziyaret depremzedelere yapılacak çalışmalara yönelik gerçekleştirilen istişarenin ardından sona erdi.