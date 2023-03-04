Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin etkilediği illerden Manisa’ya gelen depremzede vatandaşlar KYK yurtları, misafirhaneler ve evlerde misafir ediliyor. Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz de deprem bölgesinden Manisa’ya gelen depremzede vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmeye, istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin etkilediği illerden Manisa’ya gelen depremzede vatandaşlar KYK yurtları, misafirhaneler ve evlerde misafir ediliyor. Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz de deprem bölgesinden Manisa’ya gelen depremzede vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmeye, istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Vali Karadeniz ve eşi ilk olarak Kahramanmaraş’tan Manisa’ya gelen depremzede Mahmut Güngör ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Eşi ve 3 kızıyla birlikte yaşanan deprem sonrası bölgede kendisine yardımcı olan görevli personelin Manisalı olduğunu öğrenmesi sonrası ailesiyle birlikte Manisa’ya gelmeye karar verdiğini söyleyen Mahmut Güngör, Manisa’ya gelmekten dolayı çok memnun olduklarını, Manisalı vatandaşların ve görevlilerin kendilerine ailelerinden biri gibi davrandığını belirttiği ziyarette Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz de aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz daha sonra Dini İhtisas Merkezi’nde misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti, ailelerin istek ve taleplerini dinledi.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin tüm milletimizi derinden yaraladığını ifade eden Vali Karadeniz, “Tüm milletimiz bu felaketi derinden yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Depremin haberi alınır alınmaz bizler oraya ne şekilde destek vereceğimiz ile ilgili mevcut planlarımızla uygulamalara geçerken, halkımız katkı sunmak için büyük gayret içerisine girdi. Elbette ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızı geri getirme şansımız yok ama tüm bunların amacı hayatta kalanları önce ayakta tutmak, sonra da onları tekrar evlerinde normal yaşantılarına dönünceye kadar temel ihtiyaçlarını gidermek. Bunu yaparken de şu mantıkla hareket ediyoruz; normal zamanda devlet olarak vatandaşlarımıza eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi hangi konularda hizmet veriyorsak aynı hizmet kolları ile bu hizmeti sizlere hatta o bölgede kalan insanlara da olabildiğince sunmak için şu anda 3000’den fazla sadece Manisa’dan kamu görevlimiz ve gönüllümüz o bölgede çalışıyor” diye konuştu.

‘Biz büyük bir milletiz yaralarımızı saracağız’

Millet olarak elbirliği içerisinde bölgede ki yaraların sarılacağını ifade eden Vali Karadeniz, “Biz büyük bir milletiz ve millet olarak da burada tek gayemiz var sırt sırta, omuz omuza vererek yaralarımızı sarmak. Ben ümit ediyorum ki inşallah ülkemiz böyle bir acıyı tekrar yaşamasın. 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sizlere başsağlığı diliyorum” dedi.

Depremzede vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz son olarak Atatürk Olimpik Spor Salonunda bulunan Depremzede Yardım Merkezini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.