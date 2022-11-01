Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve 27 Ekim’de Ordu’nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in kardeşi Mustafa Karadeniz için Manisa Polisevi’nde taziye programı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı taziye ziyaretinde Vali Karadeniz’in kardeşi merhum Mustafa Karadeniz’in ruhu için dualar edildi.

Kardeşi Mustafa Karadeniz’i ebedi yolculuğuna uğurlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Polisevi’nde taziyeleri kabul etti.

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