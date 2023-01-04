Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eczacılar Odası, Manisa İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eczacılar Odası, Manisa İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak Eczacılar Odasına ziyarette bulundu. Ziyarette Eczacılar Odası Başkanı Devrim Balı, odanın faaliyetlerine ilişkin Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Vali Karadeniz, Eczacılar Odası ziyareti sonrası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "İstihdam ve Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde desteklenmiş olan ve geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen S.S. İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Manisa İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zuhal Güneş’ten kooperatifin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, kooperatif konusunda kadınların güzel örnekler sergilediğini ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Hem ekonomik hem de sosyal yönden desteklemeyi amaçlayan projelerin kadınların girişimcilik yönlerini artırdığını ve aile ekonomisine katkı sunduğunu ifade eden Vali Karadeniz, Manisa İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zuhal Güneş ve kooperatif üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Karadeniz, ziyaretleri çerçevesinde Berberler ve Kuaförler Odasına da ziyarette bulundu. Berberler ve Kuaförler Odası Adem Şahin ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Karadeniz, odanın faaliyetleri hakkında Başkan Şahin’den bilgi aldı, istek ve taleplerini dinleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan Vali Yaşar Karadeniz, geçtiğimiz günlerde görevlerine yeni başlayan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Burak Engin ile İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller’e ziyarette bulundu. Vali Karadeniz, ilk olarak Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Burak Engin’i ziyaret etti. Vali Karadeniz, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren İl Müdürü Engin’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Karadeniz, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Burak Engin’i ziyareti sonrası 12 Kasım 2022 tarihli ve 2022/615 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aksaray İl Müftülüğü görevini yürütürken Manisa İl Müftülüğü görevine atanan Dr. Hasan Hüseyin Güller’e ziyarette bulundu.

Vali Karadeniz, İl Müftüsü Güller’e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette İl Müftüsü Güller, kurumun faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi verdi.