Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma’yı ziyaret ederek ilçedeki projeleri yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Soma ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Soma Kaymakamlığı, Maden Şehidi Ahmet Ali Aslan’ın ailesi ve Soma İmbat Madencilik Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunarak Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı. İlk olarak Soma Kaymakamlığına giden Vali Yaşar Karadeniz, Kaymakam Fatih Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Ali Tulup ve Kaymakam Akkaya, ilçe genelinde yapılan yatırım ve projeler ile ilçedeki talepler ve sorunlara ilişkin Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Ayrıca yeni yapılacak Soma Hükümet Konağı binası hakkında Vali Karadeniz’e bilgi veren Kaymakam Akkaya, 2022 yılında başlayan projelendirme sürecinin ihale aşamasına gelmesi sebebiyle Hükümet Konağında hizmet veren kurumlarla birlikte başka bir binaya taşındıklarını, yeni Hükümet Konağı yapılıncaya kadar geçici olarak orada hizmet verecekleri bilgisini aktardı.

Vali Yaşar Karadeniz, Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup’a yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Yaşar Karadeniz, Kaymakamlık ziyareti sonrası Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı’na katıldı. Vali Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Yeminli Mali Müşavir Raporunun görüşülmesi ile başlayan toplantı, Denetim Kurulu 2023-1. dönem ara raporu, Soma OSB arsa metrekare fiyatı ve ödeme şekli, Soma OSB’ye idari bina yapımı maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Toplantıda ayrıca Soma OSB’nin mevcut imar planında, gelen yatırım talepleri ve güncel ihtiyaçların karşılanması amacıyla revizyon imar planı yaptırılması ve tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Maden şehidinin ailesine ziyaret

Vali Karadeniz, Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrası 2014 yılında Soma’da yaşanan elim maden kazası sonucu şehit olan Ahmet Ali Aslan’ın ailesine ziyarette bulunarak hatırlarını sordu. Şehidin eşi Marziye Aslan, çocukları Derya ve Mustafa ile sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, yerin metrelerce altında, dünyanın en zor mesleklerinden birini yaparak evlerine ekmek götüren madencilerin, ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Madencilerin Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol oynadığını da belirten Vali Karadeniz, bu önemli ve zor mesleği yaparken yaşanan elim kazalar sonucu şehit olan madencilere Allah’tan rahmet diledi, devlet olarak onların emaneti ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.