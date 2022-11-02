Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’nın Selendi ilçesinde “Halk Buluşması” gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyen Vali Karadeniz, ilçedeki tarımsal çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’nın Selendi ilçesinde “Halk Buluşması” gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyen Vali Karadeniz, ilçedeki tarımsal çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Selendi Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta ilçe protokolüyle görüşen Vali Karadeniz, daha sonra Kıbrıs Gazisi Mustafa Kahraman’ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çortak Mahallesi’nde “Halk Buluşması”na katıldı. Vali Karadeniz, sorunları çözmek için çalıştıklarını belirterek, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek, tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümleri bulmaya çalışacaklarını söyledi. Toplantıda söz alan İlçe Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut ve vatandaşlar, ilçeye yapılan yatırımlar için teşekkür ederken, en büyük ihtiyaçlarının hayvan sulama göleti olduğunu ifade ettiler. Talepleri tek tek dinleyen Vali Karadeniz, “Taleplerinizi dinleyip notlarımız aldık, müdürlerimiz gerekli çalışmaları yapıp eksiklerimizi gidereceğiz” dedi.

Çortak Mahallesi’nin Antep fıstığı yetiştiriciliğinde öncü bir mahalle olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, ”Çortak Mahallesi’nin aroması ve tadı farklı. Burada Antep fıstığı bahçelerinin verimli olduğunu da biliyoruz. İnşallah çalışmalarımız devam edecek, sahalarımızı genişleteceğiz. Fıstık yetişen bu mahallemiz fıstık zengini bir bölge olacak. Kıymetini bilelim” dedi.

Vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Karadeniz, toplantının ardından yapılan çok amaçlı salon ve muhtarlık binasını gezdi.