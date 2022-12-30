Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 5 Ağustos 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin’in Babası Erhan Ergin, Annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin’i makamında ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 5 Ağustos 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin’in Babası Erhan Ergin, Annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin’i makamında ağırladı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olan ve 6 Ağustos 2022 tarihinde memleketi Gördes’in Boyalı Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin’in ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Karadeniz, şehit Babası Erhan Ergin ve Anne Gülşah Ergin’e, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Reşat Ergin’in ailesi de misafirperverliği için Vali Karadeniz’e teşekkür etti.