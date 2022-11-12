İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen, Çök-Kapan-Tutun Deprem anı tatbikatı Manisa’da da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen, Çök-Kapan-Tutun Deprem anı tatbikatı Manisa’da da gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkezefendi Yurt Müdürlüğünde gerçekleştirilen deprem anı tatbikatına protokol üyeleri ile yurt öğrencileri katıldı.

Yurt yemekhanesinde öğrencilerle yemek yenilen sırada gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Karadeniz ve tatbikata katılanlar, deprem anında olduğu gibi çök - kapan - tutun uygulamasını yaptı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, tatbikatta yaptığı açıklamada, "Ülke olarak afet coğrafyasında olduğumuz için afetlere sürekli hazır olma durumundayız. Bugün ve bundan sonra gerçekleştirilen tatbikat ve eğitimlerle afetlere hazır olacağız. Umarım dünyada ve ülkemizde hiç bir zaman afetler yaşanmaz." dedi.

Tatbikat toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.