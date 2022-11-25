Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Manisa’ya atanarak göreve yeni başlayan personel ile bir araya geldi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Manisa’ya atanarak göreve yeni başlayan personel ile bir araya geldi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Aydın Memük ile göreve yeni başlayan 38 personel katıldı.

Vali Karadeniz, göreve yeni başlayan personeli tebrik ederek, “İlçelere atananları mesleki gelişimleri açısından daha şanslı görüyorum. Çünkü onlar her konu ile tanışacaklar, her konuyu öğrenme şansına sahip olacaklar. İl merkezine atananlar daha spesifik ve kendi görev alanı ile sınırlı kalacaklar. Görevlerinizin içeriğine baktığımızda çok hassas, çok düzgün yürütülmesi gereken görevler. Bu da İçişleri Bakanlığının verdiği ayrı bir kurumsal yapı, ayrı bir kurumsal ciddiyet. O anlamda kendi iş disiplinini içerisinde sürdüren bir Bakanlık. Dolayısıyla sizler bu anlamda ülkemizin en önemli kuruluşlarının bulunduğu bir bakanlığın bünyesine atanmış durumdasınız. Hizmet çerçevesinde çok geniş olunca vatandaşın da bu kuruluşlardan beklentileri yüksek oluyor. Bu beklentileri yerine getirmek de kurumların görevi. Sizler de bu görevi yerine getirmek için istihdam edildiniz. Hepinize hayırlı olsun. Görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.