Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’nın Kula ilçesine gelen Vali Yaşar Karadeniz, ilçede ağırlanan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’nın Kula ilçesine gelen Vali Yaşar Karadeniz, ilçede ağırlanan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, beraberindeki heyet ile birlikte Kula Gençlik Kampı’nda ağırlanan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, istek ve taleplerini dinleyen Vali Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle depremzede kadınlar ve kurum personellerine karanfil dağıttı. Minik çocuklara da tek tek hediye dağıtan Vali Karadeniz, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kula İlçe Spor Müdürlüğü koordinesinde depremzede ailelerin çocukları için oluşturulan anasınıfı ile el sanatları sınıfını da ziyaret ederek kurum personellerinden bilgi alıp personele çalışmalarında başarılar diledi.