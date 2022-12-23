Muhtarlar ve Halk Toplantısına katılmak üzere Köprübaşı ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Köprübaşı Kaymakamlığını, Gazi Ahmet Türkyılmaz ve ailesini, Yavuz Selim Ortaokulu ile Kemhallı Mahallesini ziyaret etti. Vali Karadeniz ayrıca Köprübaşı ilçesinde bulunan Döğüşören Göleti ve sulama ikmali alanında incelemelerde bulundu.

Muhtarlar ve Halk Toplantısına katılmak üzere Köprübaşı ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Köprübaşı Kaymakamlığını, Gazi Ahmet Türkyılmaz ve ailesini, Yavuz Selim Ortaokulu ile Kemhallı Mahallesini ziyaret etti. Vali Karadeniz ayrıca Köprübaşı ilçesinde bulunan Döğüşören Göleti ve sulama ikmali alanında incelemelerde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, Köprübaşı İlçesini ziyaret etti. Köprübaşı ziyaretinde ilk olarak Kaymakam Görkem Nalçacı’yı ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, ilçede yürütülen çalışmalar, projeler ve tarımsal faaliyetler ve ilçede Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak 78 konutun yapımına ilişkin Kaymakam Nalçacı’dan bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinde bulunan Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz’da belediye çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Topuz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Köprübaşı Belediyesi arasında imzalanan sözleşmeyle Köprübaşı sınırları içerisinde bulunan Demirköprü Barajı havzasında suların çekildiği bölgelerde buğday ekimi yapılarak ilçede halk ekmek projesinin uygulamaya konulacağını, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz, vatandaşlara ise maliyet fiyatına ekmek satışı yapılacağını aktardı.

Vali Karadeniz, Gazi Ahmet Türkyılmaz ve ailesini ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra ilçede ikamet eden Gazi Ahmet Türkyılmaz ve ailesine ziyarette bulundu. Gazi Ahmet Türkyılmaz ve ailesi ile sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, millet olarak bu günlere gelmemizi gazilerimizin fedakârlıklarına borçlu olduğumuzu söyleyerek devletin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Döğüşören Göleti ve sulaması ikmali alanında inceleme

Vali Yaşar Karadeniz, Köprübaşı sınırları içerisinde bulunan ve ilçenin ilk barajı olan Döğüşören Göleti ve sulaması ikmali alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 2 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olan ve 1970 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek Döğüşören Göleti, 2022 yılının ilk ayları ile birlikte su tutmaya başladı. Göletten, 2023 yılının yaz sulama sezonunda tarlalara su verilmesi planlanıyor.

Yavuz Selim Ortaokulu’nu ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, Köprübaşı İlçesi ziyaretinde Yavuz Selim Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okulda resim ve müzik sınıfı ile fen bilimleri dersinde bulunan öğrencilerle bir araya gelen Vali Karadeniz, öğrencilerle dersleri, yapmak istedikleri meslek, ilgi alanları ve gelecek planlarıyla ilgili sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Muhtarlar ve Halk Toplantısı yapıldı

Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak ilçedeki muhtarlar ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, 2016 yılından bugüne kadar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda farklı gruplarla toplantılar yaptıklarını dile getirerek, “Bu toplantıların bir ayağı da muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla yapılan toplantılar. Bugün de çilek üretimi ile önemli bir yer olan bununla birlikte ceviz ve badem üretiminde öne çıkan Köprübaşı İlçemizdeyiz. Bugün burada konuşulan konuların, iletilen sorun ve taleplerin notunu alıp bu konuları mevzuat ve devletimizin imkanları doğrultusunda çözmeye çalışacağız.” dedi.

Daha sonra toplantıda kurum müdürleri söz alarak kendilerini ve kurumlarını tanıtıp ilçede yapmış oldukları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Toplantı muhtarların söz alıp mahallelerinde yaşadıkları sıkıntılar ve taleplerini iletmesiyle devam etti. İletilen istek, talep ve sıkıntılara ilişkin kurum müdürleri söz alarak yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Karadeniz, muhtarlar toplantısı sonrası Kemhallı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, Kemhallı Mahallesinde yapılan tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetlere ilişkin mahalle sakinlerinden bilgi aldı, talep ve isteklerini dinledi.