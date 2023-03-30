Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin ilk gününden itibaren afetin yaralarını sarmak üzere iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket eden kurum ve kuruluşlar ile iş insanlarına teşekkür ziyaretleri çerçevesinde Alaşehir’i ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Manisa’dan deprem bölgesine gönderilen yardım ve destekler ile şehre gelen depremzede vatandaşların barınma, gıda, hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan tüm çalışmalarda Manisa tek yürek oldu. Vali Yaşar Karadeniz de depremin ilk gününden beri depremin yaralarını sarmak üzere iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket eden kurum ve kuruluşlar ile iş insanlarına teşekkür ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Vali Karadeniz, bu çerçevede deprem bölgesine gönderilen yardımların gerek toplanması gerekse lojistik organizasyonunda etkin çalışmalar gerçekleştiren Alaşehir Kaymakamlığı, Alaşehir Belediye Başkanlığı, S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkalığını, Uçak Kardeşler Firması ve MASPO Enerji A.Ş’ye ziyarette bulundu. Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak Alaşehir Kaymakamlığı ve Alaşehir Belediyesini ziyaret ederek, ilçeden deprem bölgesine yapılan yardımlara ilişkin Kaymakam Alper Faruk Güngör ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan bilgi aldı. Vali Karadeniz daha sonra S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Fatih Çataldere ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Manisa’da toplanan yardımlara ve lojistik çalışmalarına yönelik katkı sağlayan S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifin üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını da ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, Başkan Mustafa Seyhan ve yönetim kurulu üyeleri ile Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası yapılan çalışmalar ve sağlanan desteklerle ilgili bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Alaşehir ziyaretinde son olarak Uçak Kardeşler Firması ile MASPO Enerji A.Ş’yi ziyaret etti. Deprem bölgesi için yapılan yardımlara sağladığı katkı dolayısıyla firma yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Vali Karadeniz, geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçiren Ali Uçak’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Ziyaretler sonrası bir değerlendirmede bulunan Vali Yaşar Karadeniz, Manisa’da depremin ilk gününden itibaren çocuk, genç ve yaşlı herkesin kendi imkanları ölçüsünde hem deprem bölgesine hem de Manisa’ya gelen depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için büyük bir emek sarf ettiğini belirterek, millet olarak hep birlikte bu zorlu günlerin aşılması için gayret gösteren, emek sarf eden ve yardım gönderen bu milletin en büyük teşekkürü hak ettiğini söyledi.