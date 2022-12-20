Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar İlçesini ziyaret etti. İlk olarak Kaymakam Sabit Kaya’yı ziyaret eden Vali Karadeniz daha sonra Akhisar’da ilk olarak Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Kaymakam Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Karadeniz, Türkiye sofralık zeytin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB’nin Manisa ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu, ayrıca zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere gıda ürünleri işleyen firmaların istihdama katkı sağladığını belirtti.

Toplantıda; 2022 yılı 3. ara dönem denetim raporları, hizmet destek alanlarına ilişkin konular ile 2023 yılı tahmini gelir-gider bütçesi görüşüldü. Toplantıda ayrıca Süleymanlı Mahallesine yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi projesine ilişkin müteşebbis üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Vali Karadeniz’den ziyaretler

Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar İlçesi ziyaretinde geçtiğimiz aylarda Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Sebahattin Erkaya’yı ziyaret etti, görevinde başarılar diledi.

Vali Karadeniz daha sonra Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Sami Karaoğlan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Karadeniz, odanın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Akhisar’ın Manisa’nın önemli ilçelerinden biri olduğunu ve hem il hem ülke ekonomisine katkı sağladığını söyleyen Vali Karadeniz, Başkan Karaoğlan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, başarılar diledi.