Muhtarlar ve vatandaşlarla buluşma toplantısına katılmak üzere Akhisar ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Şehit Osman Alp’in ailesine ve Çamönü Mahallesi Ertuğrul Özçubukçu Okulu’na ziyarette bulundu.

Muhtarlar ve vatandaşlarla buluşma toplantısına katılmak üzere Akhisar ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Şehit Osman Alp’in ailesine ve Çamönü Mahallesi Ertuğrul Özçubukçu Okulu’na ziyarette bulundu.

Vali Karadeniz, Akhisar ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Karadeniz, ilk olarak ilçedeki muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir toplantı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda zaman zaman muhtarlar ve halk toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Karadeniz, bu toplantılarda dile getirilen istek ve taleplerin, ihtiyaçların ve eksiklerin ne olduğunun bilinip ona göre çalışmalar yapılması noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

Muhtarların ve vatandaşların taleplerinin birinci ağızdan dinlenip bu konuların not alındığını söyleyen Vali Karadeniz, mevzuat ve devletin imkanları doğrultusunda bu konulara çözüm bulunmaya çalışıldığını, daha sonra yapılacak toplantılarda bu konularda yapılan çalışmaların takipçisi olunacağını ifade etti.

Toplantı kurum müdürlerinin söz alıp kendilerini tanıtmaları ve kurumlarının ilçede yaptıkları çalışmalar ve projelerine ilişkin bilgi vermesi ile devam etti. Daha sonra muhtarlar ve vatandaşlar tek tek söz alarak mahallelerinde yaşanan sıkıntıları, istek ve taleplerini iletti.

Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar ve halk toplantısı sonrası Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi olan Suriye’nin İdlib kentinde 10 Mayıs 2021 günü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp’in ailesini ziyaret etti. Şehit Osman Alp’in eşi Simge Alp ile sohbet edip hatırlarını soran Vali Karadeniz, şehidimizin kızı 4 yaşındaki kızı Serenay ile de yakından ilgilendi. Şehit ailesine her zaman yanlarında olduklarını, millet olarak şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz olduğunu söyledi.

Vali Karadeniz, Akhisar ilçesinde Çamönü Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette Vali Karadeniz, mahalle muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Karadeniz, mahallenin durumu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Çamönü Ertuğrul Özçubukçu İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Karadeniz, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Vali Karadeniz, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Karadeniz, öğrencilerin ve okulun durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Karadeniz’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Akhisar Kaymakam Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve ilgililer eşlik etti.

Vali Yaşar Karadeniz, emekliye ayrılacak olan Kaymakam Sabit Kaya’ya da ziyarette bulundu. İlçenin durumu, yatırımlar, projeler ve faaliyetlere ilişkin Kaymakam Kaya’dan bilgi alan Vali Karadeniz, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Kaymakam Kaya’ya teşekkür ederek emekliliğinin hayırlı olmasını diledi.