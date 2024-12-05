Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Kütahya’nın kalkınmasına yönelik projeler ve iş birliği fırsatları ele alındı. Başkan Kahveci, belediyenin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verirken, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Vali Musa Işın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehirdeki kurumlar arasındaki uyumun Kütahya’nın gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.