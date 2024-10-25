Kütahya Valisi Musa Işın, Nafi Güral Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, uluslararası başarıya imza atan Doruk Cengiz bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 16. Uluslararası Robot Yarışması’nda büyük bir başarı elde eden Doruk Cengiz, dünya birinciliği kazandığı dron tasarımını Vali Musa Işın’a tanıttı.

17 ülkeden yaklaşık 6 bin 800 yarışmacının katıldığı yarışmada, Doruk Cengiz tasarladığı dron ile kendi kategorisinde 52 rakibiyle mücadele etti. Farklı zorluklara sahip toplam üç pistte yarışan Doruk, her aşamayı birincilikle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. İlk 32, ilk 16 ve ilk 8 olmak üzere üç etapta gerçekleştirilen yarışlarda Doruk Cengiz, üstün performansı ile tüm etapları birincilikle tamamlayarak dünya birinciliğine ulaştı.

Vali Musa Işın, Doruk Cengiz’in tasarladığı dronu inceleyerek kendisinden detaylı bilgi aldı. Genç öğrencinin başarısını tebrik eden Vali Işın, uluslararası arenada elde edilen bu büyük başarının hem öğrenci hem de okul adına gurur verici olduğunu belirtti.

Cengiz’in kendi tasarladığı dron ile gerçekleştirdiği gösterisinin ardından Işın, öğretmenler odasında Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyarette Vali Işın’a, Vali Yardımcısı Fikret Zaman ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit eşlik etti.