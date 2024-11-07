Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen Muhtarlar Buluşması programına katıldı. Merkez mahalle muhtarlarının yer aldığı programda Vali Işın, muhtarların yerel yönetimlerdeki kritik rolüne dikkat çekti ve önemli mesajlar verdi.

Programda konuşma yapan Vali Işın, muhtarların halk tarafından doğrudan seçilmesinin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Muhtarlarımız, demokrasinin ilk halkasıdır; doğrudan halkın oylarıyla seçilen kişilerdir ve bu çok kıymetlidir. Bu görevi taşımak ve layıkıyla yerine getirmek büyük bir onurdur” dedi.

Vali Işın, devletin temsilcisi olarak Kütahya’daki tüm mahalle ve köylere hizmet götürme amacında olduklarını belirterek, “Köylerimizde ya da mahallelerimizde ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız varsa, bunu bizlere iletin. Devletimiz güçlüdür ve her vatandaşımıza ulaşabilecek imkana sahiptir” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Işın, şehrin kalkınması için çalışan herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı. Işın, “Kütahya için kim bir çivi çakıyorsa, başımızın üstünde yeri vardır. Yeter ki güzel işler yapalım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kardeşlik hukuku çerçevesinde var olduğuna dikkat çeken Vali Işın, “Birbirimizi sevmek, saymak, ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bu anlayışı sürdürdüğümüz sürece hiç kimse bu devleti yıkamaz” dedi.

Programın sonunda, muhtarların her türlü sorunlarını kendisine iletebileceklerini belirten Vali Işın, kapısının muhtarlara her zaman açık olduğunu ifade etti.