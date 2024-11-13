Kütahya Valisi Musa Işın, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Işın’a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ferit Hatipoğlu eşlik etti. Ziyaret kapsamında, halkın eğitim ihtiyaçları ve uygulanacak eğitim programları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Vali Işın’a, merkezde yürütülen eğitim faaliyetlerini anlatan kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Vali Işın, Halk Eğitim Merkezlerinin toplumun çeşitli kesimlerine sunduğu eğitim fırsatlarının önemine vurgu yaptı. “Bu tür merkezler, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, ekonomik kalkınmaya da katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullanan Vali Işın, eğitim projelerinin artırılması ve daha fazla vatandaşa ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Ziyaretin sonunda Vali Işın, Halk Eğitim Merkezine her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini belirterek, toplumun eğitimden daha fazla yararlanması gerektiğini ifade etti. Halk Eğitim Merkezi yetkilileri ise Vali Işın’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür desteklerin eğitim alanında önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladılar.