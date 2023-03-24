Ordu Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yaptı.

İftar programında Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte masaları dolaşarak, şehit ailelerimizin hal ve hatırlarını sordu. Ramazan ayını tebrik etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda yemeğin ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ramazan ayına buruk girildiğini ifade eden Vali Sonel, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı mübarek Ramazan ayının manevi iklimini de fırsat bilerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik yardımların sürdürülmesini istedi.

Vali Sonel, “Asrın felaketi depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi, insanlığı her türlü afetten korusun” diye konuştu.

Şehitlik ve gazilik makamının, toplumumuzun en şerefli makamlar olduğunu vurgulayan Vali Sonel, “İnsan çalışarak birçok makam ve mevki elde edebilir, ama şehit ve gazi olmak için hayatını adaması gerekir. Onlar başımızın tacıdır. Emanetleri bizim emanetimizdir. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayının ülkemiz ve âlemi İslam hakkında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nice Ramazanlara sağlık, mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmamızı diliyorum” şeklinde konuştu.

Şehit oğluna doğum günü sürprizi

Vali Tuncay Sonel, şehit aileleri onuruna düzenlenen iftar yemeğinde, 21 Mayıs 2012 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Akın Bayram’ın oğlu Yiğit Efe’ye doğum günü sürprizi yaptı.

Özel Harekat Polisi Akın Bayram şehit olduğunda Yiğit Efe henüz 56 günlük bir bebekti. 23 Mart doğumlu olan Yiğit Efe için doğum günü pastası hazırlatan Vali Sonel, doğum gününü kutlayarak, Yiğit Efe’ye sağlıklı, mutlu yıllar diledi ve çeşitli hediyeler verdi.

Bugün 11 yaşına giren Yiğit Efe, doğum günü pastasının mumlarını üflerken Vali Tuncay Sonel’in sürprizi karşısında mutluluğunu gizleyemedi ve teşekkür etti.

Bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Şenel Şahin ve şehit aileleri katıldı.