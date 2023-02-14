Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Vali İlhami Aktaş, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşların Ezine ilçesi, Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü ve Evciler köyü, Çan ilçesine bağlı İlyasağaçiftliği köyü, Biga ilçesine bağlı Geyikkırı köyü ile Eceabat ilçesinde ikamet eden ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailelerin acılarını paylaşan Vali İlhami Aktaş, depremde vefat eden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Taziye ziyaretlerinde Vali İlhami Aktaş’a, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti.