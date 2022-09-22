Ardahan Valisi Hüseyin Öner köy ziyaretleri çerçevesinde Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcanbaz, Güvenocak ve Eşmepınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner köy ziyaretleri çerçevesinde Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcanbaz, Güvenocak ve Eşmepınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Vali Öner, beraberinde Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit ve ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile birlikte Aşağıcanbaz, Güvenocak ve Eşmepınar köylerine giderek, konakları ve taziye evlerinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, Serhat ilçemiz Çıldır’a bağlı köylerimizi daha iyi tanımak, vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntıları yerinde dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Öner, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi.

Köylerdeki eğitim, sosyal hizmetler, enerji, ulaşım, sağlık, asayiş ve güvenlik hizmetleri noktasında vatandaşlarla sohbette bulunan Vali Öner, daha sonra muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Öner, kendisine iletilen sorun, sıkıntı ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve imkânlar ölçüsünde gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimatlarda bulundu. Vatandaşlar da sorun ve taleplerini bizzat anlatma fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek Vali Öner’e teşekkür etti.