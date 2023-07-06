Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekilli İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali İdris Akbıyık, kaymakamlığa geçerek brifing aldı. Daha sonra yeni yapılan ilçe jandarma komutanlığı binasını ve Moda Mahallesi’nde temelli atılan cami alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, ardından Nehri köyündeki Kayme Sarayı’nı ve Seyyid Abdullah Türbesini ziyaret etti.

İlçede bulunan seyir tepesine de geçerek burada hatıra fotoğrafı çeken Vali Akbıyık, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Akbıyık’a İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti.