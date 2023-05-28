Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oyunu kullandı.

Vali Mete Buhara, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Kırşehir il merkezinde 347 sandıkta 108 bin 968, Akçakent ilçesinde 20 sanıkta 3 bin 88, Akpınar ilçesinde 35 sanıkta 5 bin 928, Boztepe ilçesinde 24 sandıkta 4 bin 273, Çiçekdağı ilçesinde 71 sandıkta 10 bin 930, Mucur ilçesinde 84 sandıkta 14 bin 500, Kaman ilçesinde 110 sandıkta 26 bin 540 seçmen sandık başına gidiyor.

Kırşehir’de il genelinde 691 sandıkta toplam 174 bin 227 seçmen oy kullanacak.