Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesinde bulunan TUSAŞ laboratuvarında incelemelerde bulunarak Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’tan bilgi aldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile birlikte Fırat Üniversitesi ve TUSAŞ işbirliğiyle Fırat Üniversitesinde açılan Türk Havacılık Uzay Sanayii Bilişim ve Dijital Araştırmalar Laboratuvarını ve Fırat Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunduktan sonra öğrencilerle ve akademisyenlerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hatipoğlu çalışmalarda başarılar diledi.

Vali Numan Hatipoğlu’na TUSAŞ gezisinde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, AFAD Müdürü Cafer Giyik, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen eşlik etti.