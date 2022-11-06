Muğla’da 2019 yılında 27 dekar alanda başlayan vali hanım çileği üretiminde iki yılda ekim alanların 22 kat artarak 587 dekara ulaştı. Muğla’da çilek üretimi yapan üreticilerin Muğla ekonomisine katkısının ise 33 milyon lira olduğunu açıklandı.

Muğla’da 2019 yılında 27 dekar alanda başlayan vali hanım çileği üretiminde iki yılda ekim alanların 22 kat artarak 587 dekara ulaştı. Muğla’da çilek üretimi yapan üreticilerin Muğla ekonomisine katkısının ise 33 milyon lira olduğunu açıklandı.

Muğla Valiliği YİKOB desteği ile Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Çilek Projesinin 7’inci etabının çilek fide dağıtım töreni Yatağan Bencik Mahallesinde düzenlendi. Bir milyon çilek fidesi temin edilen törende çilek fidanı dikimi ve hasadı gerçekleştirildi. Bencik İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrencilere çilek ikram edilerek, saksıda çilek dağıtıldı.

Fide dağıtım etkinliğine Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bazı mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 2019 yılında 27 dekar alanda başlayan çilek üretiminin bu yıl 22 kat artarak 587 dekara ulaştığını açıkladı. Saylak, “2018 yılında Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca 27 dekarlık alanda başlatılan vali hanım çileği projesi bugün ekilişini yaptıracağımız alanlar ile birlikte Muğla genelinde 587 dekara ulaştı. Nerede ise 22 kat, 2019 yılından bu yana çilek ekim alanlarımızı arttırdık. 750 vatandaşımız burada istihdam edildiği, bunların yaklaşık 430’u kadın üreticilerimiz. Geçen yıl vali hanım çileğinden elde edilen gelir 33 milyon liraya ulaştı. Bu çok önemli bir model. Bu sene 47 üreticimize 147 dekar alanda ekimini yaptırdığımız üreticilerimizin yaklaşık 3 milyon 65 bin liralık bedeli var” dedi.