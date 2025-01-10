Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehir merkezindeki 9 işletmenin alkol ruhsatlarının iptal edilmesi ve Alaplı ilçesindeki altın arama iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgedeki aramanın ön arama olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Birileri çıkıyor. Sizi, bizi kullanıp hepimizin bildiği, kutsiyet atfettiğimiz önem arz ettiğimiz kavramları önümüze koyarak bize dillendirerek kendi ayağımıza sıkmamıza sebep oluyor" dedi.

Zonguldak’ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 9 işletmeye verilen alkol ruhsatlarının iptaline ilişkin soruyu yanıtlayan Hacıbektaşoğlu, "Mevzuatımız açık. Okullar, camiler, hükumet binaları, devlet nerelerde olabileceği tarif eder. Bir de bunun toplumsal boyutu var. Turizm konuşuyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Alkollü mekanlar olacak. Ama bunu yerli yerinde mevzuata uygun olarak yapmak lazım. Belediyemize talepler var. Biz de tüm uygulamalarda olduğu gibi bu konuda bir hassasiyetimiz var. Hukuki süreç devam ediyor. Yürütmenin durdurulması iptal davamızı açtık. Dava süreci devam ediyor" dedi.

Alaplı ilçesinde altın arama iddialarına yönelik soruyu da yanıtlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Dünyanın ulaştığı bugün insanlığın ulaştığı, hem kural olarak hem uygulama olarak çevre normlarını uygulayalım. Kesinlikle zarar görmemizi bu konuda hepimiz uğraşalım. Ama ilk başta birileri çıkıyor. Sizi bizi kullanıp hepimizin bildiği, kutsiyet atfettiğimiz önem arz ettiğimiz kavramları önümüze koyarak bize dillendirerek kendi ayağımıza sıkmamıza sebep oluyor. Çevre, insan sağlığı önemli. İş güvenliği önemli. Toprağım, suyum önemli. Canım kadar önemli. Kendi evladımın canı kadar önemli. Hepimiz açısından. O zaman ağaç da kesmeyelim ormandan. Çürüsün, toprağa karışsın. Balık da tutmayalım. Kömürümüzü de çıkartmayalım. Fındığı da toplamayalım. Kim neyi niye söylüyor. Buna bakmak lazım. Bunu kim niye istiyor buna bakmak lazım. Samimi olan gerçekten çevreye, insan sağlığına zarar veren hiçbir şeyi istemiyoruz. Kim ne yaparsa yapsın. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Ön aramada hiçbir müdahale yapamaz. Ağaca, bitkiye, toprağa herhangi bir yere müdahale yapmayı içermez. Dolayısıyla hem Zonguldak’ta hem de Türkiye’nin başka bir yerinde onlarca, yüzlerce, binlerce arama izni var. Bunlar hiçkimseden gizli yapılmıyor. Talep edildiğinde MAPEG’in sitesinde Türkiye’ye, dünyaya açık ilan ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.