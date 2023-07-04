Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 7 Haziran 2023 tarihinde Pervari Doğan köyü Bestler Dereler bölgesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’nın babası Bekir Ceylan’ı ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehit babası Bekir Ceylan ve beraberindekilere teşekkür etti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Sizler en kıymetlilerinizi, evlatlarınızı vatan için, bayrak için, ezan için toprağa verdiniz. Sizlere büyük bir minnet duyuyoruz. Sizler için ne yapsak azdır, tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette şehit babası Bekir Ceylan’a şehidin amcasının oğlu Abuzer Ceylan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük eşlik etti.