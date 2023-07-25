Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kırsal bölgelerdeki köylerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla Şirvan ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı Özpınar, Yağcılar, Adıgüzel, Tatlıpayam, Belençay, Sağuksu, Sırçalı ve Yalkaya köyü muhtarlarını ağırladı. Toplantıda köylerin sorun ve talepleri masaya yatırıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının alt yapı, su, yol ve kanalizasyon gibi önemli taleplerini dikkatle dinledi. Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Köylerimiz, ilimizin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli zenginlikler katmaktadır. Muhtarlarımızın dile getirdiği sorunları çözerek köylerimizin gelişimine destek olmak, halkımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır. İl Özel İdaresi ve Karayolları yetkililerimize bu konuda gerekli talimatları verdik ve çözüm için gereken adımları atacağız." dedi.

Vatandaşların taleplerinin karşılanması için çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Köy muhtarları da Vali Hacıbektaşoğlu’na köylerin sorun ve taleplerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.