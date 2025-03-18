Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, devlet övünç madalya ve beratlarını gazi ve şehit ailelerine takdim etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını gazi ve şehit ailelerine takdim etti.

Törende, vatanı uğruna fedakârlık gösteren Jandarma Uzman Çavuş İsmail Dönmez gazilik onuruna layık görülürken, şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın ailesine de şehitlik nişanesi olarak Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sunuldu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın fedakârlığı hiçbir zaman unutulmayacak" diyerek şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve huzur diledi.