Karabük Valisi Fuat Gürel, Kızılay Haftası dolayısıyla Türkiye Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı ve Kızılay gönüllülerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kızılay Haftası dolayısıyla Türkiye Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı ve Kızılay gönüllülerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette İl Merkezi Başkanı Yavaşçı, kan bağışı kampanyaları ile Türk Kızılayı’nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Vali Gürel’e bilgi verdi.

Ülkenin en köklü kurumları arasında yer alan Türk Kızılayı, din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmadan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koştuğunu ifade eden Gürel, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı ve Kızılay gönüllülerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Kızılay Haftası’nı kutladı.