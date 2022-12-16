Karabük Valisi Fuat Gürel, Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla ziyarete gelen heyeti makamında kabul etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla ziyarete gelen heyeti makamında kabul etti.

Göç İdaresi Başkanlığı Sivil Toplum ve Yabancı Topluluklarla İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Akyıldız, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç ve yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan heyet 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle Vali Gürel’i ziyaret etti.

Eşi Özlem Aras Gürel ile birlikte heyetin en küçük bireyi olan 7 aylık minik Elif’i kucağına alarak bir süre seven Vali Gürel, ziyaretleri için misafirlerine teşekkür etti.

Uluslararası öğrenci bakımından Karabük Üniversitesi’nin en çok yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitelerden biri olduğunu ifade eden Vali Gürel, savaş, ekonomik sebepler gibi çeşitli sebeplerden dolayı Karabük’te bulunan tüm göçmenlerin 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü’nü tebrik etti.