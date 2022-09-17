Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği başkanları 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği başkanları 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nihat Kılıç ve dernek üyelerinden oluşan heyet Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sezgin Küçüktepe’nin eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Fuat Gürel, devletin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirterek tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik etti.