Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek, bayram tatili için memleketlerine gelen sürücülere ve yolculara lokum ikram edip, emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ile birlikte asayiş ve uygulama noktalarını gezdi. İlk olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Gürel, durdurulan araçlarda emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere uyarılarda bulundu. Vatandaşların bayramlarını da kutlayan Gürel, lokum dağıtarak çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Uygulama sonunda gazetecilere konuşan Vali Gürel, tüm güvenlik güçlerinin görevleri başında olduğunu belirterek, “Jandarmamızda 622, emniyetimizde 950 personelimiz var. Bunların tamamı görev başında. Bu dokuz günlük bayram başlangıcından bitene kadar görevleri başındalar. Yeter ki vatandaşımız sağ salim, huzurlu, güvenli bir şekilde evlerine ulaşsınlar. Bayramın bayram tadında kutlanabilmesi, güvenli bir şekilde kurtarabilmesi için ellerinden gelen gayreti arkadaşlarımız gösteriyorlar. İnşallah sorunsuz bir şekilde bayramımızı kutlamış oluruz” dedi.

“Özellikle ön tarafta oturan vatandaşlarımızın emniyet kemeri hususunda bir hassasiyet olduğunu görüyoruz” diyen Gürel, “Vatandaşlarımıza özellikle bunu hatırlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürel, İçişleri Bakanlığı’nın emniyet kemeri noktasında sürekli projeler üreterek duyarlılığı artırma noktasında gayret sarf ettiğini aktararak şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın arabaya bindiği andan itibaren kemerini bağlamak gerekiyor. Yani kendisi için gerekiyor. Onun için vatandaşlarımız özellikle kemerlerini taksınlar. Ama sadece bu değil tabii. Trafikte diğer kurallara da uysunlar, hız sınırlarına riayet etsinler ki sağ salim trafikte seyredebilsinler.”