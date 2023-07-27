Karabük Valisi Fuat Gürel, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye derecesi yapan ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 500 tam puan alan öğrencileri ağırlayarak tebrik etti.

Karabük Polisevi’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldiği öğrencileri tebrik eden Vali Fuat Gürel, "Sizleri tebrik ediyorum, çok güzel bir başarı elde ettiniz, Karabük’ün yüz akı oldunuz. Üçlü saç ayağımız, yani öğretmen ve idarecilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz çok güzel bir uyum içerisinde ilerliyor. Biz sınavlarda hep ilk 10 içerisinde yer almaya devam eden, bu konumunu koruyan bir iliz. İddialı olmak gerekiyor, çünkü iddianız yoksa bu başarıyı gerçekleştirmek mümkün değil, il genelinde ki tüm okullarımız başarılı olabilmek adına üstün bir gayret sarf ediyor. Akademik başarı çok önemli ancak sizlerin iyi bir insan olarak yetişmenizi arzu ediyoruz. Spor ve kültür alt yapınızın gelişmesi için gerekli donanımların sağlanması, sanatla ilgilenmeniz, müzikle ilgilenmeniz bizler için önemli, çünkü ileride bizim oturduğumuz makamlarda sizler olacaksınız, ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Sizleri tebrik ediyorum, başarınızda emeği geçen velilerinize, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum, yolunuz ve bahtınız açık, başarılarınız daim olsun” diye konuştu.

Başarılı öğrencilere tek tek söz hakkı vererek tanışan Vali Gürel, aldıkları puanlar, Türkiye dereceleri ve hedeflerindeki okullar hakkında bir süre sohbet etti.